Росія відповіла Болгарії висилкою болгарського дипломата

МЗС РФ у четвер викликало посла Болгарії в Росії Атанаса Крастіна і проінформувало його про рішення оголосити "персоною нон грата" співробітника болгарського посольства в Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Болгарське національне радіо.

Персоною нон грата оголошений перший секретар болгарської дипмісії. Протягом 24 годин він повинен покинути країну.

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Мотив російської сторони – захід у відповідь на висилку болгарською владою співробітника російської дипломатичної місії в Софії у жовтні.

Дипломат був звинувачений у порушенні Віденської конвенції – мовляв, він незаконно збирав дані, що становлять державну таємницю.

Спеціальна прокуратура Болгарії порушила кримінальну справу щодо російського дипломата, але потім припинила її, оскільки особа має дипломатичний імунітет.