Ірландія видасть Британії підозрюваного у загибелі 39 мігрантів у вантажівці
Водій вантажівки, розшукуваний у зв'язку з виявленням 39 тіл в рефрижераторному контейнері в Ессексі, буде екстрадований з Ірландії до Британії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Імон Харрісон розшукується за звинуваченням у торгівлі людьми та імміграційних злочинах, а також за 39 пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві.
Його екстрадиція була схвалена у Високому суді Дубліна в п'ятницю, після того, як був виданий європейський ордер на його арешт.
У суботу в дублінському порту була вилучена вантажівка, яка, на думку поліції, могла доставити трейлер з 39 людьми в Зеебрюгге.
Харрісон, як стверджується, доставив контейнер в порт Зеебрюгге в Бельгії, а потім підписав повідомлення про його відправку.
Тіла 39 чоловіків, жінок і підлітків були виявлені в трейлері в промисловому парку в Грейсі рано вранці 23 жовтня.
Всі жертви пізніше були ідентифіковані як вихідці з В'єтнаму.
Ще одна людина, Моріс Робінсон, звинувачується за 39 пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві, змові з метою торгівлі людьми і відмиванні грошей.