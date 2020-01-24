Ірландія видасть Британії підозрюваного у загибелі 39 мігрантів у вантажівці

Водій вантажівки, розшукуваний у зв'язку з виявленням 39 тіл в рефрижераторному контейнері в Ессексі, буде екстрадований з Ірландії до Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Імон Харрісон розшукується за звинуваченням у торгівлі людьми та імміграційних злочинах, а також за 39 пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Його екстрадиція була схвалена у Високому суді Дубліна в п'ятницю, після того, як був виданий європейський ордер на його арешт.

У суботу в дублінському порту була вилучена вантажівка, яка, на думку поліції, могла доставити трейлер з 39 людьми в Зеебрюгге.

Харрісон, як стверджується, доставив контейнер в порт Зеебрюгге в Бельгії, а потім підписав повідомлення про його відправку.

Тіла 39 чоловіків, жінок і підлітків були виявлені в трейлері в промисловому парку в Грейсі рано вранці 23 жовтня.

Всі жертви пізніше були ідентифіковані як вихідці з В'єтнаму.

Ще одна людина, Моріс Робінсон, звинувачується за 39 пунктами звинувачення в ненавмисному вбивстві, змові з метою торгівлі людьми і відмиванні грошей.