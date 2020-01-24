Болгарія висилає двох дипломатів РФ, Москва пригрозила відповіддю

Болгарія оголосила двох підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів персонами нон грата і дала їм 48 годин, щоб вони покинули країну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство РФ у Болгарії на своїй сторінці у Facebook.

Ноту протесту та повідомлення про висилку двох дипломатів послу Росії в Софії Анатолію Макарову вручила глава МЗС Катерина Захарієва.

Читайте також Болгарія планує вислати двох російських дипломатів за шпигунство

Зокрема, Болгарія висилає дипломата російського посольства та співробітника Торгового представництва РФ.

Посольство РФ заявило, що жодних доказів, які б підтверджували здійснення дипломатами діяльності, несумісної з їх статусом, представлено не було.

Дипломати покинуть Болгарію в зазначені в нотах терміни, додали в російській дипмісії.

"Російська сторона залишає за собою право на прийняття заходів у відповідь. При цьому вважаємо рішення болгарської влади поширити цю інформацію в публічному просторі до офіційного повідомлення посольства таким, що не відповідає традиційно конструктивному духу відносин між нашими державами", - заявили у російському посольстві.

Читайте також У Болгарії двох російських дипломатів звинувачують у шпигунстві

У п'ятницю генпрокурор Болгарії повідомив, що двох росіян підозрюють у розвідувальній діяльності на території країни.

За даними слідства, один з них з 2017 року добував інформацію про механізми виборчого процесу в країні. Інший, стверджує слідство, з жовтня 2018 року збирав розвідувальну інформацію в галузі енергетики та енергетичної безпеки країни.