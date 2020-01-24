Болгарія висилає двох дипломатів РФ, Москва пригрозила відповіддю
Болгарія оголосила двох підозрюваних у шпигунстві російських дипломатів персонами нон грата і дала їм 48 годин, щоб вони покинули країну.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство РФ у Болгарії на своїй сторінці у Facebook.
Ноту протесту та повідомлення про висилку двох дипломатів послу Росії в Софії Анатолію Макарову вручила глава МЗС Катерина Захарієва.
Зокрема, Болгарія висилає дипломата російського посольства та співробітника Торгового представництва РФ.
Посольство РФ заявило, що жодних доказів, які б підтверджували здійснення дипломатами діяльності, несумісної з їх статусом, представлено не було.
Дипломати покинуть Болгарію в зазначені в нотах терміни, додали в російській дипмісії.
"Російська сторона залишає за собою право на прийняття заходів у відповідь. При цьому вважаємо рішення болгарської влади поширити цю інформацію в публічному просторі до офіційного повідомлення посольства таким, що не відповідає традиційно конструктивному духу відносин між нашими державами", - заявили у російському посольстві.
У п'ятницю генпрокурор Болгарії повідомив, що двох росіян підозрюють у розвідувальній діяльності на території країни.
За даними слідства, один з них з 2017 року добував інформацію про механізми виборчого процесу в країні. Інший, стверджує слідство, з жовтня 2018 року збирав розвідувальну інформацію в галузі енергетики та енергетичної безпеки країни.