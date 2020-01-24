Болгария высылает двух дипломатов РФ, Москва пригрозила ответом

Болгария объявила двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов персонами нон грата и дала им 48 часов, чтобы они покинули страну.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство РФ в Болгарии на своей странице в Facebook.

Ноту протеста и сообщения о высылке двух дипломатов послу России в Софии Анатолию Макарову вручила глава МИД Екатерина Захариева.

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В частности, Болгария высылает дипломата российского посольства и сотрудника Торгового представительства РФ.

Посольство РФ заявило, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.

Дипломаты покинут Болгарию в указанные в нотах сроки, добавили в российской дипмиссии.

"Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. При этом считаем решение болгарских властей распространить эту информацию в публичном пространстве до официального сообщения посольства таким, что не соответствует традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами", - заявили в российском посольстве.

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В пятницу генпрокурор Болгарии сообщил, что двух россиян подозревают в разведывательной деятельности на территории страны.

По данным следствия, один из них с 2017 года добывал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Другой, утверждает следствие, с октября 2018 года собирал разведывательную информацию в области энергетики и энергетической безопасности страны.