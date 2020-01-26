США не знімуть санкції для переговорів з Іраном - Трамп

Сполучені Штати не скасовуватимуть санкції відносно Ірану заради проведення переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter президент США Дональд Трамп.

"Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами, але хоче скасувати санкції. Ні, спасибі! ", - написав Трамп, продублювавши твіт на фарсі.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відповів в неділю, опублікувавши уривок з інтерв'ю Der Spiegel, опублікованого в п'ятницю, де він сказав, що Іран все ще відкритий для переговорів з Америкою в разі скасування санкцій.

"Дональду Трампу краще засновувати свої коментарі і рішення по зовнішній політиці на фактах, а не на заголовках Fox News або його перекладачів на фарсі", - написав Заріф.