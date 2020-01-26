Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США хочуть укласти торговельну угоду з Британією до кінця 2020 року

Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 31, постраждалих понад 1500

"Думаєте, американців це турбує?!": Помпео обурило питання ведучої про Україну - ЗМІ

Іранець, який збив український літак, знаходиться у в’язниці – глава МЗС Ірану






США не знімуть санкції для переговорів з Іраном - Трамп

Неділя, 26 січня 2020, 11:42

Сполучені Штати не скасовуватимуть санкції відносно Ірану заради проведення переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter президент США Дональд Трамп.

"Міністр закордонних справ Ірану каже, що Іран хоче вести переговори зі Сполученими Штатами, але хоче скасувати санкції. Ні, спасибі! ", - написав Трамп, продублювавши твіт на фарсі.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відповів в неділю, опублікувавши уривок з інтерв'ю Der Spiegel, опублікованого в п'ятницю, де він сказав, що Іран все ще відкритий для переговорів з Америкою в разі скасування санкцій.

"Дональду Трампу краще засновувати свої коментарі і рішення по зовнішній політиці на фактах, а не на заголовках Fox News або його перекладачів на фарсі", - написав Заріф.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іран Трамп санкції
powered by lun.ua