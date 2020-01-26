США не снимет санкции для переговоров с Ираном - Трамп

Соединенные Штаты не будут отменять санкции в отношении Ирана для ведения переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. Нет, спасибо!", - написал Трамп, продублировав твит на фарси.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил в воскресенье, опубликовав отрывок из интервью Der Spiegel, опубликованному в пятницу, где он сказал, что Иран все еще открыт для переговоров с Америкой в случае отмены санкций.

"Дональду Трампу лучше основывать свои комментарии и решения по внешней политике на фактах, а не на заголовках Fox News или его переводчиках на фарси", - написал Зариф.