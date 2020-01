США не снимет санкции для переговоров с Ираном - Трамп

Соединенные Штаты не будут отменять санкции в отношении Ирана для ведения переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. Нет, спасибо!", - написал Трамп, продублировав твит на фарси.

Iranian Foreign Minister says Iran wants to negotiate with The United States, but wants sanctions removed. @FoxNews @OANN No Thanks!