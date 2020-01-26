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Германия возобновляет подготовку военных на севере Ирака

Воскресенье, 26 января 2020, 12:39

Немецкие военные возобновили подготовку иракских войск на курдском севере страны в воскресенье, примерно через три недели после того, как работы были приостановлены после убийства иранского генерала в Багдаде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Военные заявили, что командующий международной операцией по борьбе с группой "Исламское государство" разрешил возобновить занятия.

Германия возобновила обучение в Эрбиле в воскресенье утром вместе со своими партнерами. В Эрбиле размещаются около 90 солдат Бундесвера.

Тем не менее, учебная миссия Германии в центральном Ираке все еще приостановлена, и нет информации, возобновиться ли они и когда именно.

7 января Германия вывезла 35 солдат из Ирака с баз в Таджи и Багдаде, большинство из которых - в соседнюю Иорданию.

Решение было принято после убийства 3 января Соединенными Штатами командира Революционной гвардии Ирана Кассема Сулеймани, что резко подняло напряженность в регионе и обострило кризис между Вашингтоном и Тегераном.

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