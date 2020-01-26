Німецька контррозвідка підозрює 550 військових Бундесверу в правому екстремізмі

Німецька військова контррозвідка розглядає близько 550 справ, пов'язаних із підозрою в участі військовослужбовців Бундесверу в правоекстремістських організаціях.

Про це заявив керівник Служби військової контррозвідки Крістоф Грамм, повідомля "Європейська правда" із посиланням на DW.

За словами Грамма, у 2019 році було розпочато 360 нових проваджень такого типу. Водночас підтвердити вдалося лише 14 випадків екстремізму у лавах збройних сил, з них вісім випадків правого екстремізму.

Ці військові, вже звільнені чи перебувають у процесі позбавлення посад. Також Грамм додав, що контррозвідка зафіксувала 40 випадків "браку вірності конституції" у Бундесвері.

Грамм спростував будь-які закиди у створенні в лавах Бундесверу "тіньової армії" правих радикалів. За його словами, відповідні підозри були серйозно розглянуті контррозвідниками, що дозволило виявити серед вояків екстремістів та солдатів, які демонстрували "брак вірності конституції".

"Чого ми не знайшли - це рішуче налаштованої, цілеспрямованої чи навіть готової до застосування насильства групи, яка б хотіла державного перевороту", - запевнив він.

Водночас найбільше занепокоєння контррозвідників викликають німецькі спецпризначенці. Йдеться про еліту Бундесверу - спецпідрозділ Kommando Spezialkräfte (KSK), у складі якого в правому екстремізмі підозрюють 20 людей. Це в п'ять разів більше, ніж в середньому у німецькій армії, стверджує Грамм.

Він також нагадав, що у випадку KSK йдеться про вояків із особливими навичками та ставленням до служби. "Йдеться зі зрозумілих причин про окремий підрозділ, який є просякнутим сприйняттям власної елітарності, як, власне, й повинно бути", - зазначив Грамм.

За його словами, це вимагає особливо прискіпливого розслідування, бо спецпризначенці відчувають набагато більший зв'язок один із одним у порівнянні з іншими підрозділами.