Посольство США в Іраку обстріляли ракетами - CNN

Три ракети в неділю влучили по будівлях комплексу посольства США в Багдаді, в результаті чого одна людина отримала легке поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, поранення постраждалого було незначним, і він вже повернувся до роботи.

Представник Держдепартаменту США заявив в неділю ввечері, що вони "знають про повідомлення про ракети, що впали в міжнародній зоні", але підтвердили, що йдеться про посольство США. Державний департамент не відповів на питання про те, чи були поранені співробітники посольства.

"Ми закликаємо уряд Іраку виконати свої зобов'язання щодо захисту наших дипломатичних об'єктів", - сказав представник.

Держдепартамент безпосередньо не звинувачував Тегеран в ракетних ударах в іракській столиці, але в заяві прессекретаря згадувалися іранські загрози в регіоні і попередні напади з боку іранських ополченців на інтереси США.

За даними Державного департаменту, з вересня було скоєно понад 14 нападів з боку Ірану і підтримуваних Іраном збройних груп на персонал США в Іраку.