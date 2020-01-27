Посольство США в Ираке обстреляли ракетами - CNN

Три ракеты в воскресенье попали по зданиям комплекса посольства США в Багдаде, в результате чего один человек получил легкое ранение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, ранение пострадавшего было незначительным, и он уже вернулся к работе.

Представитель Госдепартамента заявил в воскресенье вечером, что они "знают о сообщениях о ракетах, приземляющихся в международной зоне", но не подтвердили, что речь идет о посольствеСША. Государственный департамент не ответил на вопрос о том, были ли ранены сотрудники посольства.

"Мы призываем правительство Ирака выполнить свои обязательства по защите наших дипломатических объектов", - сказал представитель.

Госдепартамент напрямую не обвинял Тегеран в ракетных ударах в иракской столице, но в заявлении пресс-секретаря упоминались иранские угрозы в регионе и прошлые нападения со стороны иранских ополченцев на интересы США.

По данным Государственного департамента, с сентября было совершено более 14 нападений со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном вооруженных группа на персонал США в Ираке.