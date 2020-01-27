Російські дипломати, яких Болгарія звинуватила у шпигунстві, виїхали з країни

Двоє російських дипломатів, яких Болгарія підозрювала у шпигунстві і оголосила персонами нон грата, залишили територію країни у неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на болгарське державне агентство БГНЕС.

Генпрокурор Болгарії минулого тижня повідомив, що двох росіян підозрюють у розвідувальній діяльності на території країни.

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За даними слідства, один з них з 2017 року добував інформацію про механізми виборчого процесу в країні. Інший, стверджує слідство, з жовтня 2018 року збирав розвідувальну інформацію в галузі енергетики та енергетичної безпеки країни.

Один із них був дипломатом російського посольства, інший - співробітником Торгового представництва РФ.

Досудове провадження проти громадян Росії було припинено, оскільки вони користуються дипломатичним імунітетом.

Глава МЗС Болгарії Катерина Захарієва особисто передала ноту протесту та повідомлення про висилку двох дипломатів послу Росії в Софії.

Посольство РФ заявило, що жодних доказів, які б підтверджували здійснення дипломатами діяльності, несумісної з їхнім статусом, представлено не було.