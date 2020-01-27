Российские дипломаты, которых Болгария обвинила в шпионаже, выехали из страны
Двое российских дипломатов, которых Болгария подозревала в шпионаже и объявила персонами нон грата, покинули территорию страны в воскресенье.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарское государственное агентство БГНЕС.
Генпрокурор Болгарии на прошлой неделе сообщил, что двое россиян подозреваются в разведывательной деятельности на территории страны.
По данным следствия, один из них с 2017 года добывал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Другой, утверждает следствие, с октября 2018 года собирал разведывательную информацию в области энергетики и энергетической безопасности страны.
Один из них был дипломатом российского посольства, другой - сотрудником Торгового представительства РФ.
Досудебное производство против граждан России было прекращено, поскольку они пользуются дипломатическим иммунитетом.
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева лично передала ноту протеста и сообщение о высылке двух дипломатов послу России в Софии.
Посольство РФ заявило, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление дипломатами деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.