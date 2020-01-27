"Слуги народу" увійшли в усі партійні групи ПАРЄ, крім комуністичної

Представники української правлячої партії "Слуга народу" (СН) стали членами усього спектру партійних груп у ПАРЄ, крім проросійської групи крайніх лівих.

Про це розповіла голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Ясько повідомила, що члени української делегації увійшли до груп Європейської народної партії, соціалістів/зелених, консерваторів та лібералів. Примітно, що депутати від "Слуги народу", що мають статус членів або заступників членів ПАРЄ, увійшли до всіх чотирьох названих груп – від лібералів до консерваторів.

Єдина група ПАРЄ, яка лишилася без українців – це група "Об’єднаних європейських лівих", що включає депутатів-комуністів та є відкрито проросійською. Також українців, очевидно, не буде у групі, яку можуть створити росіяни з путінської "Єдиної Росії" та дружні до них депутати, що наразі мають статус позафракційних.

Найбільше українців буде представлено у групі Європейської народної партії, до неї увійшли 4 депутати від СН: (Ясько, Забуранна, Мезенцева, Камельчук), 2 від "Голосу" (Умєров та Василенко), 2 від "Батьківщини" - (Соболєв та Власенко) та 2 з групи "За майбутнє" (Лубінець, Білозір).

У групі соціалістів, демократів та зелених працюватимуть 3 представники "Слуги народу" (Мережко, Медяник, Скічко) та 2 від ОПЗЖ (Льовочкіна та Волошин).

У групі європейських консерваторів – 3 представники СН (Кальченко, Наталуха, Хоменко) та Гончаренко від "Євросолідарності".

У Альянсі лібералів та демократів за Європу – 4 депутати від СН (Бардіна, Овчиннікова, Ковальчук, Кравчук) та Лопушанський від "Євросолідарності".

Звертає на себе увагу те, що жоден із представників "Євросолідарності" не увійшов до групи Європейської народної партії, хоча партія Порошенка має статус сестринської партії у ЄНП.

Раніше повідомлялося, що Україна та її партнери у понеділок двічі оскаржать права делегації РФ у асамблеї

Про нинішню сесію читайте детальніше: "Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі".