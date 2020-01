США официально подтвердили падения военного самолета в Афганистане

Американские военные подтвердили, что один из их самолетов потерпел крушение на востоке Афганистана в понедельник.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь командования американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

"Пока причина катастрофы расследуется, нет никаких признаков того, что авария была вызвана вражеским огнем. Мы предоставим дополнительную информацию, как только она будет доступна", - написал Леггетт в Twitter.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.