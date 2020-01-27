В Афганістані розбився військовий літак США, підтвердили джерела

Літак, що розбився у понеділок в Афганістані, належить армії США.

Про це стало відомо агентству Reuters від анонімних джерел в американській адміністрації, повідомляє "Європейська правда".

Чиновники, що говорили на умовах анонімності, повідомили, що це був невеликий військовий літак. Поки немає ніяких ознак того, що літак був збитий в результаті дій противника, зазначили джерела.

Один з чиновників сказав, що в літаку перебувало щонайменше 10 осіб. Пентагон наразі не оприлюднив офіційну заяву про катастрофу.

Водночас телеканал Fox News з посиланням на військове джерело повідомив, що на борту було до 5 осіб. Інформації про те, чи хтось вижив – немає.

Літак моделі Bombardier E-11A розбився і загорівся у понеділок на території, підконтрольній "Талібану", за 130 кілометрів від Кабула.

Читайте також Армія США розслідує загадкову катастрофу літака в Афганістані

Місцеві афганські чиновники спочатку заявили, що це пасажирський літак, який належить афганській авіакомпанії Ariana. Однак авіакомпанія це спростувала, а авіаційний орган Афганістану оголосив, що жоден цивільний літак не розбився.

Згодом "Талібан" заявив, що він збив американський літак, і що весь персонал на борту загинув. Водночас є й інше пояснення талібів, що літак просто розбився.

Речниця центрального командування США Бет Ріордан відмовилася коментувати заяву талібів. Раніше вона повідомила, що армія США розслідує повідомлення про катастрофу літака.