Болгарія замістить 50% російського газу імпортом зі США й Азербайджану

Болгарія, яка отримує майже весь природний газ із Росії - близько 3 млрд кубометрів на рік, до кінця 2020 року має намір диверсифікувати 50% постачань шляхом імпорту енергоресурсу з Азербайджану і США.

Про це заявила міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міністерства.

Петкова зазначила, що половина обсягу, 1,5 млрд кубометрів, буде диверсифікована за рахунок постачання узгоджених кількостей блакитного палива з Азербайджану та постачання скрапленого природного газу зі США.

З 1 січня Болгарія почала отримувати російський природний газ через TurkStream, а не через Україну, як раніше.

До 30% своєї потреби у природному газі Болгарія планує задовільняти з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції.

У червні минулого року Болгарія отримала перші обсяги американського СПГ. За підсумками 2019 року було поставлено майже 0,5 млрд кубометрів газу у вигляді СПГ.