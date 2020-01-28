Постачання газу в Угорщину через "Турецький потік" може початися через 2 роки

Постачання російського газу до Угорщини трубопроводом TurkStream може початися наприкінці 2021 або на початку 2022 року.

Про це 27 січня заявив державний секретар з питань енергетики Міністерства інновацій та технологій Петер Кадер'як, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Budapest Business Journal.

Газопровід TurkStream ("Турецький потік") починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну.

У жовтні торік міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що Угорщина до кінця цього місяця розпочне процедуру для укладання контракту на газові потужності по трубопроводу "Турецький потік" з 2021 року.

Він додав, що Угорщина може отримувати щорічно 10 мільярдів кубометрів газу через сербський кордон.

Будівництво TurkStream загальною потужністю 31,5 мільярда кубометрів розпочалося в травні 2017 року.

Перша черга, яку відкрили 8 січня, постачатиме 15,75 мільярда кубометрів російського газу на турецький ринок, друга – через Туреччину забезпечуватиме російським газом Болгарію, Сербію та Угорщину.

З 1 січня Болгарія почала отримувати російський природний газ через TurkStream, а не через Україну, як раніше.

До кінця травня 2020 року планується побудувати 308-кілометрову ділянку газопроводу від болгарського села Польскі-Сеновець до кордону Сербії.