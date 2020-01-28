Болгария заместит 50% российского газа импортом из США и Азербайджана

Болгария, которая получает почти весь природный газ из России - около 3 млрд кубометров в год, до конца 2020 года намерена диверсифицировать 50% поставок путем импорта энергоресурса из Азербайджана и США.

Об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Петкова отметила, что половина объема, 1,5 млрд кубометров, будет диверсифицирована за счет поставок согласованных количеств голубого топлива из Азербайджана и поставки сжиженного природного газа из США.

С 1 января Болгария начала получать российский газ через TurkStream, а не через Украину, как раньше.

До 30% своей потребности в природном газе Болгария планирует удовлетворять с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.

В июне прошлого года Болгария получила первые объемы американского СПГ. По итогам 2019 года было поставлено почти 0,5 млрд кубометров газа в виде СПГ.