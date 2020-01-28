Місія ЄС щодо "промислового безвізу" приїде в Україну найближчими тижнями

Україна досягла домовленості про візит попередньої технічної місії, що має перевірити готовність України до переговорів щодо "промислового безвізу" з ЄС.

Про це кореспонденту "Європейської правди" в Брюсселі розповів торговий представник України Тарас Качка.

"Ми вже маємо домовленість. І ми можемо говорити, що це не питання кварталів чи місяців, а питання найближчих тижнів. Нам залишилося лише дочекатися, щоб був створений мандат для місії і відібрано її учасників. Це питання декількох тижнів", - розповів він.

Раніше в уряді висловлювали сподівання, що вже цього року буде сформовано мандат на початок переговорів про приєднання України до угоди по ACAA, або про так званий "промисловий безвіз".

Технічна місія має сформувати порядок денний цього мандату і подальші технічні завдання для України, необхідні для отримання "промислового безвізу".

Як відомо, в результаті засідання Ради асоціації Україна-ЄС Київ сподівається розпочати процес переговорів щодо укладання Угоди ACAA – так званого "промислового безвізу".

Україна також піднімає перед ЄС питання модернізації Угоди про асоціацію.

Детальніше читайте у статті "Як насправді потрібно змінювати Угоду про асоціацію з ЄС".