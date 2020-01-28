Миссия ЕС по "промышленному безвизу" приедет в Украину в ближайшие недели

Украина достигла договоренности о визите предварительной технической миссии, которая должна проверить готовность Украины к переговорам по "промышленному безвизу" с ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка.

"У нас уже есть договоренность. И мы можем говорить, что это не вопрос кварталов или месяцев, а вопрос ближайших недель. Нам осталось только дождаться, чтобы был создан мандат для миссии и отобраны ее участники. Это вопрос нескольких недель", - рассказал он.

Ранее в правительстве выражали надежду, что уже в этом году будет сформирован мандат на начало переговоров о присоединении Украины к соглашению по ACAA, или о так называемом "промышленном безвизе".

Техническая миссия должна сформировать повестку дня этого мандата и дальнейшие технические задания для Украины, необходимые для получения "промышленного безвиза".

Как известно, в результате заседания Совета ассоциации Украина-ЕС Киев надеется начать процесс переговоров о заключении Соглашения ACAA - так называемого "промышленного безвиза".

Украина также поднимает перед ЕС вопрос модернизации Соглашения об ассоциации.

Подробнее читайте в статье "Как на самом деле нужно менять Соглашение об ассоциации с ЕС".