В Австрії кілька десятків людей застрягли на канатній дорозі через падіння дерева

Близько 40 людей були евакуйовані з канатної дороги на заході після того, як сильний порив вітру повалив на неї дерево.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Близько 35 рятувальників були задіяні для спуску людей з канатної дороги в Гефені (провінція Тіроль). Гірський рятувальник Грегор Франке сказав, що людям нічого не загрожувало і ніхто не постраждав.

У кабінках знаходилися діти з місцевої школи, які каталися на лижах.

Зазначається, що на заході Австрії зараз спостерігаються несприятливі погодні умови. Через негоду достроково припинила роботу інша канатна дорога у Тіролі, щоправда, не повідомляється, чи були на ній люди.