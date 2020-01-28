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Глава дипломатії ЄС і єврокомісар із розширення невдовзі приїдуть в Україну

Вівторок, 28 січня 2020, 20:32

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель і комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї мають намір у найближчі тижні відвідати Україну.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це єврочиновники заявили на пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі у вівторок ввечері.

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Боррель заявив, що має намір у найближчі тижні відвідати Україну, щоб показати потужну підтримку ЄС.

"Україна — не лише близький сусід, а є ключовим партнером ЄС. І сьогодні було дуже зрозуміло, що ми рішуче підтримуємо ваш амбітний порядок денний реформ в Україні. Я вже передав це президенту Володимиру Зеленському, і це мій намір, і також намір комісара відвідати Україну у найближчі тижні та наголосити на нашій рішучій підтримці", - заявив Боррель.

Він також додав, що хотів би відвідати Донбас, щоб "відчути ситуацію на місці".

За інформацією "Європейської правди", візит глави дипломатії ЄС відбудеться у березні.

Своєю чергою Варгеї додав, що планує відвідати Київ 11 і 12 лютого, аби ознайомитися з роботою українського уряду.

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