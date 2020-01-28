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Глава дипломатии ЕС и еврокомиссар по расширению вскоре приедут в Украину

Вторник, 28 января 2020, 20:32

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи намерены в ближайшие недели посетить Украину.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом еврочиновники заявили на пресс-конференции по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе во вторник вечером.

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Боррель заявил, что намерен в ближайшие недели посетить Украину, чтобы показать мощную поддержку ЕС.

"Украина - не только близкий сосед, а является ключевым партнером ЕС. И сегодня было очень понятно, что мы решительно поддерживаем вашу амбиционную повестку реформ в Украине. Я уже передал это президенту Владимиру Зеленскому, и это мое намерение, и также намерение комиссара посетить Украину в ближайшие недели и подчеркнуть нашу решительную поддержку", - заявил Боррель.

Он также добавил, что хотел бы посетить Донбасс, чтобы "прочувствовать ситуацию на месте".

По информации "Европейской правды", визит главы дипломатии ЕС состоится в марте.

В свою очередь Варгеи добавил, что планирует посетить Киев 11 и 12 февраля, чтобы ознакомиться с работой украинского правительства.

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