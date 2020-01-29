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Генсек Ради Європи ще не знає, чи можна підвести Росію під санкції за новою процедурою

Середа, 29 січня 2020, 13:07

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич наполягає, що нова санкційна процедура, яка буде запроваджена у ПАРЄ середу, не має підважити нині існуючі санкційні механізми.

Про це вона заявила в Страсбурзі, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Пейчинович-Бурич зауважила, що ця процедура у будь-якому разі матиме статус "додаткової".

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"Це додаткова процедура, вона не пом'якшує чинні статутні норми. І тому те, що ми схвалимо нову процедуру, не завадить застосувати інші норми (для притягнення держави-порушника  до відповідальності)", - зауважила вона.

Водночас, генсек уникнула прямої відповіді на запитання ЄП про те, чи є дії Росії у окупованому Криму та на Донбасі підставою для ініціювання додаткової процедури проти РФ. "Поки зарано про це говорити", - вважає вона.

За словами Пейчинович-Бурич, рішення буде ухвалюватися спільно нею та двома статутними органами Ради Європи: "Ми виходимо з того, що в центрі цієї процедури стоїть діалог. І тому яке б рішення ми не ухвалили – йому завжди передуватиме діалог між КМ, ПАРЄ та генеральним секретарем".

Сьогодні у ПАРЄ погодили попередній проєкт рішення щодо оскарження повноважень російської делегації через порушення росіянами зобов’язань перед Радою Європи.

Документ підготовлений у моніторинговому комітеті одним з ключових лобістів Росії у ПАРЄ, нідерландським лівим Тіні Коксом. Він пропонує уникнути накладання на РФ будь-яких обмежень та стверджує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог ПАРЄ.

Як повідомлялося раніше, у вівторок у другому турі голосування росіянина Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ, попри його антисемітські заяви.

Проєкт Кокса ще може бути змінений у пленарному залі, українська делегація планує подати до нього низку поправок. Примітно, що напередодні асамблея ухвалила жорстке рішення про покарання Польщі за недемократичні дії уряду. Детальніше в статті "Жорсткість для Польщі, діалог для Росії: ПАРЄ обрала нову країну для критики").

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