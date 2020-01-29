Генсек Совета Европы еще не знает, можно ли подвести Россию под санкции по новой процедуре

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич настаивает, что новая санкционная процедура, которая будет введена в ПАСЕ среду, не должна поставить под сомнение ныне существующие санкционные механизмы.

Об этом она заявила в Страсбурге, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Пейчинович-Бурич заметила, что эта процедура в любом случае будет иметь статус "дополнительной".

"Это дополнительная процедура, она не смягчает действующие уставные нормы. И поэтому то, что мы примем новую процедуру, не помешает применить другие нормы (для привлечения государства-нарушителя к ответственности)", - отметила она.

В то же время генсек избежала прямого ответа на вопрос ЕП о том, являются ли действия России в оккупированном Крыму и на Донбассе основанием для инициирования дополнительной процедуры против РФ. "Пока рано об этом говорить", - считает она.

По словам Пейчинович-Бурич, решение будет приниматься совместно ею и двумя уставными органами Совета Европы. "Мы исходим из того, что в центре этой процедуры стоит диалог. И поэтому какое бы решение мы не приняли - ему всегда будет предшествовать диалог между КМ, ПАСЕ и генеральным секретарем".

Сегодня в ПАСЕ согласовали предварительный проект решения по обжалованию полномочий российской делегации из-за нарушения россиянами обязательств перед Советом Европы.

Документ подготовлен в мониторинговом комитете одним из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, нидерландским левым Тини Коксом. Он предлагает избежать наложения на РФ каких-либо ограничений и утверждает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ.

Как сообщалось ранее, во вторник во втором туре голосования россиянина Петра Толстого выбрали вице-президентом ПАСЕ, несмотря на его антисемитские заявления.

Проект Кокса еще может быть изменен в пленарном зале, украинская делегация планирует подать ряд поправок к нему. Примечательно, что накануне ассамблея приняла жесткое решение о наказании Польше за недемократические действия правительства (подробнее в статье "Жесткость для Польши, диалог для России: ПАСЕ выбрала новую страну для критики").