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Уряд Німеччини схвалив відмову від бурого вугілля до 2038 року

Середа, 29 січня 2020, 15:24

Німецький уряд прийняв рішення про поетапну відмову від ТЕС на бурому вугіллі до 2038 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Уряд схвалив законопроєкт, який передбачає припинення шкідливого для клімату виробництва електроенергії з вугілля в Німеччині не пізніше 2038 року. Відповідну концепцію представили рік тому.

Оператори буровугільних електростанцій і відкритих шахт повинні отримати компенсацію в розмірі 4,35 млрд євро за дострокове відключення електростанцій - для якого в законопроєкті встановлено певний графік. Крім того, уряд планує витратити до 5 млрд євро на пенсії і допомоги працівникам таких ТЕС і шахт.

У ході поетапної відмови від вугілля відповідним регіонам також було обіцяно 40 мільярдів євро на структурні зміни протягом багатьох років.

Законопроєкт на майже 200 сторінок тепер повинен бути обговорений в Бундестазі, очікується, що його ухвалять в середині року.

Німеччина є найбільшим у світі виробником бурого вугілля, і з нього виробляється близько 19% електроенергії країни.

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Німеччина
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