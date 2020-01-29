У Франції вихідці з Азії скаржаться на расизм у зв’язку з новим коронавірусом

Французькі азіати використали соціальні мережі, щоб поскаржитися на все частіші прояви расизму щодо себе у відповідь на спалах китайського коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Зазначається, що антиазіатський расизм фіксують у Великій Британії та інших країнах, зокрема, французькі азіати скаржаться на зловживання в громадському транспорті та соціальних мережах.

При цьому вони використовують хештег JeNeSuisPasUnVirus ("Я не вірус").

Під хештегом французи азійського походження розповідають про прояви расизму щодо них. Одна з жінок розповіла, що чула фрагмент розмови двох чоловіків: "обережно, китайська дівчина йде в нашу сторону".

"По дорозі додому з роботи повз мене проїхав чоловік на скутері і сказав, щоб я одягла маску", - також розповіла вона.

На проблему звернули увагу, коли газета Le Courier Picard використала заголовки "Alerte jaune" ("Жовта тривога") і "Le péril jaune?" ("Жовта небезпека?"), доповнені зображенням китаянки в захисній масці.

Газета швидко вибачилася, заявивши, що не збиралася використовувати деякі з "найгірших азіатських стереотипів".

Стефан Ніве, глава Licra (Міжнародної ліги з боротьби з расизмом та антисемітизмом), сказав, що жодна газета не наважилася б використовувати заголовок "Black alert" (чорна тривога), тому проблема не виглядає надуманою.

У Китаї вже зареєстровано майже 6000 випадків захворювання і 132 випадки смерті від нового коронавірусу, у Франції підтвердили чотири випадки захворювання.