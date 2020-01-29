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Коронавірус: британців, що повертаються з Уханя, помістять на двотижневий карантин

Середа, 29 січня 2020, 14:49

Британці, які повертаються до Великої Британії з китайського Уханя, будуть поміщені в карантин на два тижні через побоювання щодо нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок сказав: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути британських громадян з Уханя".

"Громадська безпека є головним пріоритетом. Будь-хто, хто повернеться з Уханя, буде надійно ізольований протягом 14 днів з усією необхідною медичною допомогою", – заявив він.

За даними урядових джерел, серед варіантів місць ізоляції прибулих з Уханя розглядають військові бази.

Раніше в середу British Airways призупинила всі польоти до материкового Китаю, оскільки число випадків захворювання коронавірусом в країні перевищило епідемію атипової пневмонії.

Як повідомлялося, Євросоюз активував Механізм цивільного захисту після того, як Франція звернулася з проханням про надання допомоги в поверненні своїх громадян з Китаю через спалах коронавірусу.

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