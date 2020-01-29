Росія пообіцяла голосувати проти проросійської доповіді у ПАРЄ

Російська делегація не буде підтримувати нову санкційну процедуру у ПАРЄ, бо вважає її недостатньо лояльною до російських інтересів.

Про це оголосив на засіданні асамблеї представник російської делегації голова комітету Держдуми у закордонних справах Леонід Слуцький.

Слуцький заявив, що це рішення не було достатньо прихильним до Росії, а профільний комітет відхилив усі правки від депутатів РФ, які мали зробити його ще більш прихильним до інтересів РФ.

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"Ми запропонували низку правок. Жодна з них не була схвалена Швабе (автором звіту під час розгляду у комітеті)", - поскаржився він. "Російська делегація не може підтримати дану доповідь і ми зробимо заяву після її ухвалення", - пояснив він.

Претензія російської делегації полягає в тому, що нова процедура лишає мінімальну можливість для покарання порушників. Слуцький пояснив, що присутність РФ у Страсбурзі має бути твердо гарантована. "В червні асамблея ухвалила єдино правильне рішення – про повернення російської делегації. Ми зараз тут у ПАРЄ і, сподіваюся, ми тут назавжди", - пояснив він.

Як повідомлялося, в середу ввечері у Страсбурзі відбувається розгляд нової санкційної процедури, вигідної Росії.

Згодом відбудуться дебати щодо оскарження повноважень Росії за змістовними підставами. Проєкт рішення пропонує не накладати санкції, оскільки Росія почала платити свої внески та звільнила українських моряків.