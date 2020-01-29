Россия пообещала голосовать против пророссийского доклада в ПАСЕ

Российская делегация не будет поддерживать новую санкционную процедуру в ПАСЕ, поскольку считает ее недостаточно лояльной к российским интересам.

Об этом объявил на заседании ассамблеи представитель российской делегации, председатель комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий заявил, что это решение не было достаточно благосклонным к России, а профильный комитет отклонил все поправки от депутатов РФ, которые должны были сделать его еще более благосклонным к интересам РФ.

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"Мы предложили ряд поправок. Ни одна из них не была одобрена Швабе (автором отчета при рассмотрении в комитете)", - посетовал он. "Российская делегация не может поддержать данный доклад и мы сделаем заявление после его принятия", - пояснил он.

Претензия российской делегации заключается в том, что новая процедура оставляет минимальную возможность для наказания нарушителей. Слуцкий объяснил, что присутствие РФ в Страсбурге должно быть твердо гарантировано. "В июне ассамблея приняла единственно правильное решение - о возвращении российской делегации. Мы сейчас здесь в ПАСЕ и, надеюсь, мы здесь навсегда", - пояснил он.

Как сообщалось, в среду вечером в Страсбурге проходит рассмотрение новой санкционной процедуры, выгодной России.

Впоследствии состоятся дебаты по обжалованию полномочий России по содержательным основаниям. Проект решения предлагает не накладывать санкции, поскольку Россия начала платить свои взносы и освободила украинских моряков.