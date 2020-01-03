У президента Польщі закликали опозицію не підігравати Путіну через судову реформу
Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський висловив сподівання, що маршалок Сенату Томаш Гродзький скасує свій візит до Брюсселя, де має обговорюватися суперечлива судова реформа.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.
"Я хочу чітко сказати, що згоден з тими тезами, які звучать і від опозиції, що метою Владіміра Путіна є ізоляція, руйнування іміджу Польщі за кордоном, особливо на Заході. Тому я хочу чітко сказати, що висловлюю тверде очікування того, що маршалок Гродзький скасує свій візит до Брюсселя" - сказав Щерський.
Він пояснив, що якщо сьогодні опозиція буде їздити до Брюсселя та інших столиць і "руйнувати імідж Польщі", то це буде означати, що вона "грає в оркестрі Путіна, і що опозиція реалізує політику Путіна".
Щерський наголосив, що, "це вже не питання опозиції і її боротьби за владу, це питання безпеки держави".
"Через безпеку держави маршалок Сенату повинен скасувати свій візит до Брюсселя", - він.
В кінці грудня представник Єврокомісії Крістіан Віганд повідомив, що Єврокомісія звернулася в листі до президента, прем'єр-міністра, спікерів Сейму і Сенату з проханням призупинити роботу над поправками в судові закони до проведення консультацій.
У листі заступник голови ЄК Вєра Юрова настійно закликала польську владу проконсультуватися з Венеціанською комісією з приводу проєкту і закликала всі державні органи призупинити всі процедури щодо нього до проведення необхідних консультацій.
Однак Сейм ухвалив поправки, які тепер повинен прийняти Сенат.
Спікер Сенату 8 січня вилетить до Брюсселя, де має зустрітися із заступником голови ЄК Вєрою Юровою. Нещодавно Гродзький заявив, що спікер Сенату має право на консультації з друзями з Європейського Союзу, відповівши таким чином на звинувачення, що консультуючись з Юровою він виносить внутрішні суперечки за кордон.