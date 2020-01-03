У президента Польши призвали оппозицию не подыгрывать Путину из-за судебной реформы

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский выразил надежду, что маршалок Сената Томаш Гродзкий отменит свой визит в Брюссель, где должна обсуждаться противоречивая судебная реформа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

" Я хочу четко сказать, что согласен с теми тезисами, которые звучат и от оппозиции, что целью Владимира Путина является изоляция, разрушение имиджа Польши за рубежом, особенно на Западе. Поэтому я хочу четко сказать, что выражаю твердое ожидание того, что маршалок Гродзкий отменит свой визит в Брюссель", - сказал Щерский.

Он пояснил, что если сегодня оппозиция будет ездить до Брюсселя и других столиц и "разрушать имидж Польши", то это будет означать, что она "играет в оркестре Путина, и что оппозиция реализует политику Путина".

Щерский подчеркнул, что, "это уже не вопрос оппозиции и ее борьбе за власть, это вопрос безопасности государства".

"За безопасность государства маршалок Сената должен отменить свой визит в Брюссель", - он.

В конце декабря представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что Еврокомиссия обратилась в письме к президенту, премьер-министра, спикеров Сейма и Сената с просьбой приостановить работу над поправками в судебные законы к проведению консультаций.

В письме заместитель председателя ЕК Вера Юрова настоятельно призвала польскую власть проконсультироваться с Венецианской комиссией по поводу проекта и призвала все государственные органы приостановить все процедуры по нему до проведения необходимых консультаций.

Однако Сейм принял поправки, которые теперь должен принять Сенат.

Спикер Сената 8 января вылетит в Брюссель, где должен встретиться с заместителем председателя ЕК Верой Юровой. Недавно Гродзкий заявил, что спикер Сената имеет право на консультации с друзьями из Европейского Союза, ответив таким образом на обвинения, что консультируясь с Юровой он выносит внутренние споры за границу.