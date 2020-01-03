Невідомий вистрілив у співробітника мерії міста у Франції і вчинив суїцид
У п’ятницю вранці невідомий влаштував стрілянину в мерії французького міста Дре.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.
"Людина, озброєна мисливською рушницею, з'явилася в п'ятницю о 10 годині ранку в ратушу. Чоловік прийшов в офіс директора з загальних послуг і вистрілив один раз в чиновника, перш ніж наставити зброю на себе", - сказав прокурор Ремі Кутін.
За даними слідчих, причиною інциденту стала "приватна справа".
За словами джерела, близького до розслідування, співробітниця мерії заявила в п'ятницю вранці своєму чоловікові, що у неї роман з одним з її колег. Після цього чоловік відправився в ратушу, щоб застрелити передбачуваного коханця.
Викликана на місце поліція знайшла тіло чоловіка, який влаштував стрілянину, і пораненого співробітника мерії. Зазначається, що чиновник отримав поранення в ногу.