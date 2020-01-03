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Неизвестный выстрелил в сотрудника мэрии города во Франции и совершил суицид

Пятница, 3 января 2020, 14:46

В пятницу утром неизвестный устроил стрельбу в мэрии французского города Дре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Человек, вооруженный охотничьим ружьем, появилась в пятницу в 10 часов утра в ратушу. Мужчина пришел в офис директора с общих услуг и выстрелил один раз в чиновника, прежде чем наставить оружие на себя", - сказал прокурор Реми Кутин.

По данным следователей, причиной инцидента стала "частное дело".

 По словам источника, близкого к расследованию, сотрудница мэрии заявила в пятницу утром своему мужу, что у нее роман с одним из ее коллег. После этого мужчина отправился в ратушу, чтобы застрелить предполагаемого любовника.

Вызванная на место полиция нашла тело мужчины, устроившего стрельбу, и раненого сотрудника мэрии. Отмечается, что чиновник получил ранение в ногу.

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