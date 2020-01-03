Напад поблизу Парижа: одна людина загинула, двоє – поранені

В результаті ножового нападу в передмісті Парижа загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Напад стався невдовзі після 14.00 у парку передмістя Парижа Вільжуїф, де озброєний ножем чоловік накинувся на перехожих.

Повідомляється, що одна з жертв нападу близько 50 років померла. Ще один постраждалий у вкрай важкому стані. Поранення меншого ступня тяжкості отримала ще одна людина.

Правоохоронці застрелили нападника.

За попередніми даними, чоловік діяв самостійно, однак слідчі все ще розшукують його можливих спільників.

Вибухівки чи інших небезпечних предметів на тілі нападника не виявлено.

Представники антитерористичного відділу прокуратури прибули місце події, однак не стали відкривати розслідування за фактом нападу.