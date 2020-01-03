Нападение вблизи Парижа: один человек погиб, двое – ранены

В результате ножевого нападения в пригороде Парижа погиб один человек, двое получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Нападение произошло вскоре после 14.00 в парке пригорода Парижа Вильжуиф, где вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих.

Сообщается, что одна из жертв нападения около 50 лет, скончалась. Еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии. Ранение меньшей степени тяжести получил еще один человек.

Правоохранители застрелили нападавшего.

По предварительным данным, мужчина действовал в одиночку, однако следователи все еще разыскивают его возможных сообщников.

Взрывчатки или других опасных предметов на теле нападающего не обнаружено.

Представители антитеррористического отдела прокуратуры прибыли на место происшествия, однако не стали открывать расследование по факту нападения.