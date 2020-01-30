США расширили санкции в отношении России из-за Крыма

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в ответ на продолжающуюся российскую агрессию против Украины и оккупацию Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Минфина США.

В санкционный список добавили восемь граждан и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющего деятельность в Крыму, и руководителя этой компании.

Сообщается, что США ввели санкции "в ответ на длительную агрессию относительно Украины и попытку оккупации Крыма".

В санкционный список включили так называемых временно исполняющего обязанности "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, сенатора от Севастополя Екатерину Алтабаеву. Также в списке председатель севастопольского ЦИК Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова, секретарь комиссии Екатерина Пыркова, глава "Заксобрания" Севастополя Владимир Немцев.

Против всех этих лиц накануне ввел ограничительные меры и Евросоюз.