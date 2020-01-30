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У Франції зафіксували п’ятий випадок зараження коронавірусом

Четвер, 30 січня 2020, 07:59

У Франції зафіксували п’ятий випадок захворювання новим коронавірусом, спалах якого стався в Китаї.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін повідомила, що хвора — дочка 80-річного громадянина Китаю, якого госпіталізували 28 січня "у серйозному стані".

Пацієнтка госпіталізована в лікарню Біша в Парижі. Вона знаходиться у важкому стані в реанімації.

Чоловік прибув до Франції 23 січня і минулої суботи звернувся у відділенні невідкладної допомоги в Парижі. "У нього була гарячка, але жодного кашлю чи ознак проблем із диханням. Він родом не з Уханя, а з міста, що знаходиться в 400 км на північ", - розповіли лікарі.

У вівторок стан чоловіка різко погіршився, зараз він підключений до апарату "штучної вентиляції".

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