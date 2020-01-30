Во Франции зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

Во Франции зафиксировали пятый случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин сообщила, что заболела дочь 80-летнего гражданина Китая, которого госпитализировали 28 января "в серьезном состоянии".

Пациентка госпитализирована в больницу Биша в Париже. Она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Мужчина прибыл во Францию ​​23 января и в минувшую субботу обратился в отделении неотложной помощи в Париже. "У него была лихорадка, но ни кашля или признаков проблем с дыханием. Он родом не из Уханя, а из города, находящегося в 400 км к северу", - рассказали врачи.

Во вторник состояние мужчины резко ухудшилось, сейчас он подключен к аппарату "искусственной вентиляции".