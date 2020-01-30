Белый дом против публикации книги Болтона из-за "секретной информации"

Белый дом сообщил бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону, что рукопись его книги содержит "значительное количество секретной информации" и поэтому не может быть опубликована в нынешней форме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В письме Совета национальной безопасности Белого дома адвокату Болтона Чарльзу Куперу сказано, что рукопись содержит некоторые материалы, которые считаются "TOP SECRET" и могут нанести "очень серьезный ущерб" национальной безопасности США в случае публикации без разрешения.

"Согласно федеральному законодательству и соглашений о неразглашении, которые ваш клиент подписал как условие доступа к секретной информации, рукопись не может быть опубликована или раскрыта иным способом без удаления этой секретной информации", - говорится в письме.

Письмо, отправленное по электронной почте Куперу, датировано 23 января.

Рукопись перевернула ход рассмотрения дела об импичменте против президента США Дональда Трампа, на которого работал Болтон.

The New York Times сообщила в воскресенье, что Трамп заявил Болтону в августе, что он хочет продолжать задержку 391 миллионов долларов военной помощи Украине, пока тамошние чиновники не помогут расследовать деятельность демократов, в частности бывшего вице-президента Джо Байдена, теперь вероятного кандидата в президенты, и его сына Хантера.

Демократы после этого усилили давление с требованием вызвать Болтона в качестве свидетеля в судебном процессе об импичменте, в котором Трамп обвиняется в злоупотреблении властью в отношениях с Украиной и в препятствовании Конгрессу.

В письме, подписанном Эллен Найт, старшим директором по управлению документацией, доступу и информационной безопасности, сказано, что рукопись Болтона еще изучается.

"Рукопись остается на рассмотрении, чтобы мы сделали все возможное, чтобы помочь вашему клиенту, определив секретную информацию в рукописи", - говорится в сообщении. "Мы сделаем все возможное, чтобы сотрудничать с вами, чтобы обеспечить возможность вашего клиента рассказывать его историю таким образом, чтобы национальная безопасность США была защищенной".

Трамп ранее отрицал, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за дела Байдена.