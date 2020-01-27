Трамп заперечив, що говорив Болтону про затримку допомоги Україні через справу Байдена

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію про те, що говорив колишньому раднику з національної безпеки президента Джону Болтону про зв'язок затримки військової допомоги для України із розслідуванням стосовно сина Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, у тому числі з Байденом. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого самого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, це тільки для того, щоб продати книгу", - написав Трамп.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

"З урахуванням сказаного, стенограми моїх дзвінків з президентом Зеленським - які все підтверджують, крім того, президент Зеленський та міністр закордонних справ України заявили, що тиску та проблем немає. Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в Організації Об'єднаних Націй (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без будь-яких умов і розслідувань - і набагато раніше, ніж очікувалося. Я також дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня Адміністрація", - додав він.

Видання The New York Times опублікувало зміст рукопису книги Болтона, який він розповсюдив серед своїх соратників. Також чорновик книги було надіслано до Білого дому. Цього вимагає стандартна процедура.

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За даними видання, у книзі йдеться про те, що Трамп казав Болтону про затримку 391 мільйона оборонної допомоги у серпні минулого року.

Також у книзі розповідається, що держсекретар Майк Помпео визнавав, що немає підстав вважати тодішнього посла США в Україні Марі Йованович корумпованою, як стверджував адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Болтон раніше заявляв, що буде давати свідчення у справі імпічменту, якщо його викличуть повісткою. Трамп говорив, що не хоче, щоб його колишній радник виступав у Сенаті.