Трамп заперечив, що говорив Болтону про затримку допомоги Україні через справу Байдена

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію про те, що говорив колишньому раднику з національної безпеки президента Джону Болтону про зв'язок затримки військової допомоги для України із розслідуванням стосовно сина Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, у тому числі з Байденом. Насправді він ніколи не скаржився на це під час свого самого публічного звільнення. Якщо про це сказав Джон Болтон, це тільки для того, щоб продати книгу", - написав Трамп.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...