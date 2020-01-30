Зеленський і Помпео зустрінуться 31 січня

Зустріч президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео у Києві відбудеться 31 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОПУ.

О 12:00 у п'ятницю запланована зустріч Зеленського й Помпео з представниками ЗМІ.

Зазначимо, сайт Держдепу повідомляє, що Помпео прибуде до Києва 30 січня. Там вказано, що Помпео під час візиту зустрінеться також з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком "для підкреслення підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України".

Держсекретар також візьме участь у церемонії покладання квітів біля Михайлівського Золотоверхого собору, щоб вшанувати тих, хто загинув на Донбасі.

Помпео проведе зустрічі з релігійними лідерами, представниками громадянського суспільства та лідерами ділових кіл.

Після Києва Помпео поїде до Мінська на зустріч із білоруським президентом Олександром Лукашенком.

Держсекретар США також відвідає Узбекистан, Казахстан. 29 січня він прибув у Велику Британію.

Нагадаємо, 10 січня Зеленський у ході телефонної розмови з Помпео узгодив подальший графік двосторонніх контактів між Києвом та Вашингтоном на найвищому рівні, насамперед візит Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня.