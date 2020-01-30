Зеленский и Помпео встретятся 31 января

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве состоится 31 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

В 12:00 в пятницу запланирована встреча Зеленского и Помпео с представителями СМИ.

Отметим, сайт Госдепа сообщает, что Помпео прибудет в Киев 30 января. Там указано, что Помпео во время визита встретится также с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком "для подчеркивания поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения цветов у Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить память тех, кто погиб на Донбассе.

Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и деловых кругов.

После Киева Помпео поедет в Минск на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Госсекретарь США также посетит Узбекистан, Казахстан. 29 января он прибыл в Великобританию.

Напомним, 10 января Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.