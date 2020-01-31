Зеленський чекає від Болгарії швидкої екстрадиції підозрюваного у справі Гандзюк

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єром Болгарії Бойко Борисовим питання екстрадиції підозрюваного у справі Гандзюк Олексія Левіна.

Як пише "Європейська правда", про це йшлося у їхній телефонній розмові 31 січня, проінформували у пресслужбі глави держави.

Зеленський подякував Борисову за затримання болгарськими правоохоронцями Левіна та "висловив сподівання на якнайшвидше вирішення питання його екстрадиції в Україну".

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Організатора нападу на Катерину Гандзюк, Олексія Левіна, чиє справжнє прізвище Москаленко, у Болгарії затримали 24 січня.

Його ідентифікували за відбитками пальців, оскільки зовнішність він змінив – щоб не бути схожим на фото з Інтерполу.

Болгарські поліцейські розповіли, що Левін потрапив до Болгарії через Румунію у 2018 році. Він пішки перетнув кордон і офіційно ніде не реєструвався.

27 січня суд болгарського міста Бургас відправив Левіна під варту на 40 днів.

Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення - нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що спричинило її смерть.