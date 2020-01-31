Зеленский ждет от Болгарии скорой экстрадиции подозреваемого по делу Гандзюк

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьером Болгарии Бойко Борисовым вопросы экстрадиции подозреваемого по делу Гандзюк Алексея Левина.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорилось в их телефонном разговоре 31 января, проинформировали в пресс-службе главы государства.

Зеленский поблагодарил Борисова за задержание болгарскими правоохранителями Левина и "выразил надежду на скорейшее решение вопроса его экстрадиции в Украину".

Организатора нападения на Катерину Гандзюк, Алексея Левина, чья настоящая фамилия Москаленко, в Болгарии задержали 24 января.

Его идентифицировали по отпечаткам пальцев, поскольку внешность он изменил - чтобы не быть похожим на фото из Интерпола.

Болгарские полицейские рассказали, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году. Он пешком пересек границу и официально нигде не регистрировался.

27 января суд болгарского города Бургас отправил Левина под стражу на 40 дней.

Алексею Левину объявили подозрение в организации убийства активистки Катерины Гандзюк зимой 2019 года. Но потом в апреле Генпрокуратура изменила статью. По версии официального следствия, он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером организовал заказ на нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть.