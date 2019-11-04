У ЄС нагадали: замовники вбивства Гандзюк не покарані

У Європейському союзі у річницю смерті активістки Катерини Гандзюк нагадують, що замовники її вбивства досі не покарані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Сьогодні минає один рік з дня смерті Катерини Гандзюк. Як підкреслив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган, справа не забута. Замовники досі не притягнуті до відповідальності. Безпечні умови для активістів громадянського суспільства повинні бути гарантовані в Україні", - наголосили в представництві.

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Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор раніше закликав до здійснення правосуддя у справі загибелі активістки Катерини Гандзюк.

Посольства Британії, Франції і Німеччини заявили, що очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Сьогодні річниця смерті Катерини Гандзюк. Після нападу вона перебувала в лікарні, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.