Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У ЄС нагадали: замовники вбивства Гандзюк не покарані

Канада назвала нового посла в Україні

Офіс прем'єра Британії заблокував публікацію звіту про вплив Росії

Орбан став новим прем'єром Румунії






У ЄС нагадали: замовники вбивства Гандзюк не покарані

Понеділок, 4 листопада 2019, 20:18

У Європейському союзі у річницю смерті активістки Катерини Гандзюк нагадують, що замовники її вбивства досі не покарані.  

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві представництва ЄС в Україні у Twitter.

"Сьогодні минає один рік з дня смерті Катерини Гандзюк. Як підкреслив комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнес Ган, справа не забута. Замовники досі не притягнуті до відповідальності. Безпечні умови для активістів громадянського суспільства повинні бути гарантовані в Україні", - наголосили в представництві.

Читайте також
ЄС про вбивство Гандзюк: потрібні відчутні кроки для захисту активістів в Україні

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор раніше закликав до здійснення правосуддя у справі загибелі активістки Катерини Гандзюк.

Посольства Британії, Франції і Німеччини заявили, що очікують від українських правоохоронців винесення вироку замовникам нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Сьогодні річниця смерті Катерини Гандзюк. Після нападу вона перебувала в лікарні, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Єврокомісія
powered by lun.ua