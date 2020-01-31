Мадрид відклав діалог з Каталонією після оголошення про вибори

Іспанський уряд оголосив про перенесення зустрічі між прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та каталонським лідером Кімом Торрою через оголошення про дострокові вибори в Каталонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euobserver.

Зустріч між Санчесом та Торрою була запланована на наступний тиждень. В іспанському уряді зазначили, що діалог з регіоном, який намагається відокремитись, можливий вже після виборів.

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"Що швидше відбудуться дострокові вибори та сформується новий уряд, то швидше ми розпочнемо діалог", - заявили в уряді.

Партія Республіканська лівиця Каталонії (ERC), яка виступає за незалежність регіону, назвала відтермінування "абсолютно безвідповідальним".

Нагадаємо, 29 січня глава уряду Каталонії Кім Торра анонсував проведення дострокових виборів у регіоні. Він зробив це після того, як парламент Каталонії погодився позбавити його депутатського мандата за розпорядженням ЦВК Іспанії. Це призвело до кризи в коаліційному уряді автономії.