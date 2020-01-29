Глава уряду Каталонії анонсував дострокові вибори у регіоні

Глава уряду Каталонії Кім Торра анонсував проведення дострокових виборів у регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Торра заявив, що перед призначенням дати виборів він хотів би ухвалення парламентом бюджету.

Бюджет після ухвалення урядом має пройти процес затвердження у парламенті – зазначається, що цей процес зазвичай забирає від двох до трьох місяців.

Кім Торра пояснив своє рішення "порушенням єдності" серед членів уряду автономії.

Раніше парламент Каталонії погодився позбавити Торру депутатського мандата за розпорядженням Центральної виборчої комісії Іспанії. Це призвело до кризи в коаліційному уряді автономії.

Він запевнив, що підтримує іспанський уряд, але хотів би "перевірити, чи здатний він припинити репресії".

Також глава уряду Каталонії заявив, що наступного тижня зустрінеться з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Чергові вибори в Каталонії повинні були відбутися в кінці 2021 року.