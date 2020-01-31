Мадрид отложил диалог с Каталонией после объявления о выборах
Испанское правительство объявило о переносе встречи между премьер-министром Испании Педро Санчесом и каталонским лидером Кимом Торрой из-за объявления о досрочных выборах в Каталонии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.
Встреча между Санчесом и Торрой была запланирована на следующую неделю. В испанском правительстве отметили, что диалог с регионом, который пытается отделиться, возможен уже после выборов.
"Чем быстрее состоятся досрочные выборы и сформируется новое правительство, тем быстрее мы начнем диалог", - заявили в правительстве.
Партия Республиканская левые Каталонии (ERC), которая выступает за независимость региона, назвала отсрочку "абсолютно безответственным".
Напомним, 29 января глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал проведение досрочных выборов в регионе. Он сделал это после того, как парламент Каталонии согласился лишить его депутатского мандата по распоряжению ЦИК Испании. Это привело к кризису в коалиционном правительстве автономии.