Мадрид отложил диалог с Каталонией после объявления о выборах

Испанское правительство объявило о переносе встречи между премьер-министром Испании Педро Санчесом и каталонским лидером Кимом Торрой из-за объявления о досрочных выборах в Каталонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

Встреча между Санчесом и Торрой была запланирована на следующую неделю. В испанском правительстве отметили, что диалог с регионом, который пытается отделиться, возможен уже после выборов.

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"Чем быстрее состоятся досрочные выборы и сформируется новое правительство, тем быстрее мы начнем диалог", - заявили в правительстве.

Партия Республиканская левые Каталонии (ERC), которая выступает за независимость региона, назвала отсрочку "абсолютно безответственным".

Напомним, 29 января глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал проведение досрочных выборов в регионе. Он сделал это после того, как парламент Каталонии согласился лишить его депутатского мандата по распоряжению ЦИК Испании. Это привело к кризису в коалиционном правительстве автономии.