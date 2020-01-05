Помпео шкодує через незначну підтримку Європи операції проти Сулеймані

Держсекретар США Майк Помпео шкодує, що союзники в Європі не висловили достатньої підтримки операції США проти іранського генерала Касема Солеймані.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

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Після того, як за вказівкою президента Дональда Трампа сили США провели спецоперацію, в результаті якої було вбито командувача елітних іранських сил спеціального призначення "Кудс" Солеймані, впливові міжнародні союзники США - Німеччина, Велика Британія та Франція - підкреслили важливість деескалації в регіоні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, зокрема відзначив, що продовження конфліктів не відповідає інтересам Британії. Німеччина також закликала сторони до деескалації напруги. Однак речниця канцлерки Ангели Меркель Ульріке Деммер додала, що "американські дії були реакцією на низку військових провокацій, за які відповідає Іран".

Помпео протиставив стриману реакцію європейських країн з активною підтримкою дій США, які він побачив від американських союзників у регіоні, до яких, зокрема належать Ізраїль, Саудівська Аравія, Йорданія, ОАЕ, Єгипет.

Реакція країн в регіоні на спецоперацію була "фантастичною", зазначив Помпео у коментарі FoxNews. Він, однак, зауважив, що спілкування з союзниками в Європі "могло б бути кращим".

"Останні два дні я провів у розмовах з партнерами в регіоні, інформуючи їх про те, що ми робимо, чому ми це робимо, прохаючи їх по допомогу. Вони всі були фантастичні. Потім я говорив з нашими партнерами в інших регіонах і це могло би бути кращим. Чесно кажучи, європейці не так сильно допомагали, як мені б хотілось. Британці, французи, німці - всі мають розуміти, що зробили американці - врятували життя людей в Європі", - наголосив американський дипломат.